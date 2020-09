Neue Polizisten für Mülheim

In Essen gab es heute Morgen eine feierliche Zeremonie. Dabei haben die neuen Polizisten ihren Eid abgelegt und ihre Ausrüstung samt Dienstwaffe in Empfang genommen. Insgesamt haben im gemeinsamen Polizeipräsidium Essen/Mülheim 141 neue Kollegen ihren Dienst aufgenommen. Dazu kommen 37 neue Regierungsbeschäftigte und vier weitere Verwaltungsbeamte. Auch wenn das alles in allem mehr Personal bedeutet, fehlen dem Präsidium erneut Polizeibeamte - insgesamt acht Vollzeitstellen.