Neue Öffnungszeiten - Änderungen beim Service

So sind die Sparkassenstandorte Heimaterde, Winkhausen und Holthausen nun reine "BeratungsFilialen". Das heißt, dass dort ausschließlich nach Terminvereinbarung von 8 bis 19 Uhr Beratungsgespräche stattfinden können. Die Öffnungszeiten, die während Corona angepasst wurden, bleiben auch künftig bestehen. Hintergrund für die Anpassungen ist laut Sparkasse das veränderte Kundenverhalten. Im vergangenen Jahr hätten vor allem die jüngeren Kunden immer stärker die digitalen Angebote genutzt, heißt es von der Sparkasse. Die Älteren haben vermehrt im Kundenservicecenter angerufen. Den Standort Heimaterde wollte die Sparkasse eigentlich aufgeben. Mit dem neuen Konzept bleibt er jedoch nun erhalten.

Details zum Filialkonzept der Sparkasse

Die vier Filialtypen der Sparkasse Mülheim an der Ruhr:





10 Selbstbedienungs-Standorte

Überall in Mülheim verteilt finden sich Geldautomaten der Sparkasse Mülheim. Insgesamt 41 an der Zahl. Dazu Kontoauszugsdrucker und Überweisungsterminals.„Wir bieten mit Abstand das größte SB-Netz in unserer Stadt und stellen somit die Versorgung mit Bargeld sicher,“ sagt Sparkassen-Vorstand Frank Werner. „Allerdings, mit Blick auf die Zukunft, wird es von diesem reinen SB-Angebot eher weniger geben, da sich viele Nutzer bereits umgestellt haben und beispielsweise beim Lebensmitteleinkauf mit Bargeld versorgen.“ Die SB-Standorte sind von 6:00 bis 23:00 Uhr erreichbar.





5 Filialen

Die fünf Filialen in den großen Stadtteilen Speldorf, Styrum, Heißen, Saarn und Dümpten haben folgende Öffnungszeiten:





Beratung nach Terminvereinbarung: 8:00 bis 19:00

Spontaner Servicebetrieb: Mo, Di, Mi, Fr von 8:30 bis 12:30 Uhr; Do 14:00 bis17:30 Uhr





Der Termin für eine Beratung wird über die 0208 3005-0 oder online vereinbart.





3 BeratungsFilialen mit SB-Foyer

In den Filialen in Winkhausen, Holthausen und Heimaterde ist Beratung nach Terminvereinbarung von 8:00 bis 19:00 Uhr möglich. Service gibt es dann als SB-Angebot vor Ort, per Anruf im Kundenservicecenter, digital per App und online oder in der nächst liegenden Filiale.





Die Hauptstelle am Berliner Platz

Neben dem Servicebetrieb und der Beratung sind hier auch Spezialberatungsangebote wie die Baufinanzierung integriert. Die Hauptstelle bietet die längsten Zeiträume für den spontanen Servicebetrieb:





Beratung nach Terminvereinbarung: 8:00 bis 19:00 Uhr

Spontaner Servicebetrieb: Mo und Mi von 9:00 bis 16:00 Uhr, Di und Do von 9:00 bis 17:30 Uhr, Fr 9:00 bis 14:00 Uhr.





Ergänzt werden diese vier Filialtypen durch das telefonische KundenServiceCenter. Zu diesen Zeiten erreicht man einen Mitarbeitenden der Sparkasse Mülheim im KundenServiceCenter: Mo bis Do: 08:00 - 18:00 Uhr und Fr 8:00 - 16:00 Uhr.