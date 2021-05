Neue Lüftungsanlage sorgt für Schließung

Die Geräte müssen über´s Dach in die Räume eingebaut werden. Das ist sehr aufwändig und schon seit ein bis zwei Jahren in Planung. Prünte hofft, dass er ab Donnerstag Nachmittag oder Freitag Morgen wieder über den Drive-in-Schalter Burger verkaufen kann. So lange steht auch der neue Lieferservice still. Seit gut sechs Wochen bringt der Saarner McDonald´s auch Essen nach Hause. Bestellungen sind über die Lieferando-App möglich. Die zeigt auch an, ob man im Liefergebiet wohnt oder nicht. Der Service funktioniert nur etwa fünf Kilometer um die Filiale. Sonst leidet die Qualität des Essens. Wir arbeiten noch an Kinderkrankheiten, sagt Prünte. In Einzelfällen ist die Lieferung nicht mehr warm, es fehlt etwas oder der Empfänger muss zu lange warten. Sobald alles einwandfrei läuft und der McDonald´s-Lieferservice auch nach dem Lockdown weiterhin so gefragt ist, könnte im Laufe des Jahres auch die Filiale am Heifeskamp einen anbieten.