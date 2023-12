Neue Kunstkurse ab 2024

Sie finden in den Werkräumen des Kunstmuseums Mülheim und an den Außenstandorten Katharinenschule in Speldorf und an der Schildbergschule in Dümpten statt. Die Teilnehmer lernen unterschiedliche künstlerische Techniken, vor allem Zeichen- und Maltechniken, unter professioneller Anleitung. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.

Neu sind ab dem 30. Januar zwei Kurse für Jugendliche und Erwachsene. Für alle Kurse können wir uns online unter www.freizeit.muelheim-ruhr.de anmelden. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre bezahlen 66 Euro (Geschwister 33 Euro), Erwachsene bezahlen 135 Euro für neun Termine.