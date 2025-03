Anmelden für Floßrennen auf der Ruhr

Das Floßrennen auf der Ruhr startet am 24. Mai um 12 Uhr. Jeder, der schwimmen kann, darf mitmachen und die Teams können aus Freunden, Familien oder Arbeitskollegen bestehen. Gesucht werden bis zu zehn Menschen pro Floß. Die Teilnehmer starten auf Höhe von Dicken am Damm und mit Hilfe der Strömung geht es dann in Richtung Wasserbahnhof. Beim Rennen gewinnt nicht das schnellste, sondern das kreativste Floß. Deshalb sollten sich die Teilnehmer ein individuelles Motto ausdenken und am besten auch separat für den Floßbau-Tag am 17. Mai anmelden. Der Floßbautag ist aber nicht verpflichtend, es kann also auch unabhängig davon ein Floß gebaut werden. Anmeldeschluss für das Floßrennen ist am 14. März. Zu den kostenlosen Anmeldungen geht es hier.