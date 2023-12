Neue KiTa im Forum eröffnet

Die Nachfrage nach den Plätzen sei enorm - gerade in der Stadtmitte seien KiTa-Plätze Mangelware. Zurzeit sind erst einmal zwei Gruppen geöffnet. Die ersten Monate starten wir bewusst nicht in voller Auslastung, damit sich Abläufe einspielen können, heißt es. Langfristig sollen in der Einrichtung im Forum 75 Kinder betreut werden. Eine Besonderheit in der KiTa "Rettungsfüchse". Es wird jeden Tag frisch vor Ort gekocht. Die Kinder werden an der Planung des Menüs beteiligt. Aktuell sucht die Einrichtung noch Verstärkung für das Team. Hier geht es zu den Stellenangeboten.