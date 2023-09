Neue Kita für bis zu 75 Kinder

Die neue Kita am Steigerweg in Winkhausen ist fertig. Der Neubau ist jetzt an die Evangelische Kirche übergeben worden. Schon nächste Woche wird die Kita "Unter dem Regenbogen" den Betrieb aufnehmen, teilte das Immobilienunternehmen VIVAWEST mit.

© VIVAWEST