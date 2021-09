Neue Kinderräder für Jugendverkehrsschule

Die Jugendverkehrsschule der Stadt Mülheim hat acht neue Kinderfahrräder bekommen. Die Verkehrswacht Mülheim hat sie jetzt in der Grundschule am Dichterviertel an Oberbürgermeister Marc Buchholz übergeben.

© Verkehrswacht Mülheim