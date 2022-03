Neue Karte zeigt Entfernung zu Kitas an

Im Schnitt ist die nächste Kita in Oberhausen in unter acht Gehminuten erreichbar. Mit dem Auto sind es sogar nur 1,6 Minuten. Das ist der beste Wert im Ruhrgebiet. In Gelsenkirchen ist man zu Fuß etwas schneller. Ähnlich ist die Lage in Duisburg, Bochum und Dortmund. Längere Wege haben Eltern in Mülheim, Essen und Bottrop zurückzulegen. Die Karte ist auch als Entscheidungshilfe für junge oder werdende Eltern gedacht, wenn ein Umzug ansteht. Die Erreichbarkeit von Kitas lässt sich von jeder eingegebenen Adresse aus anzeigen.