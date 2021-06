Neue Ideen für die Innenstadt

Andreas Preker-Frank hat sie ins Leben gerufen, um den seit Jahren schwelenden Streit über die City ins Positive zu lenken. 145 Mitglieder hat die Gruppe schon und die diskutieren schon fleißig über Themen wie eine autofreie Innenstadt, Ideen für Stadthafen und Ruhrpromenade, die Wiederbelebung der Bahnbögen oder einen Biergarten am Bismarckturm. Preker-Frank will die Vorschläge in einem ersten Schritt sammeln und dann in seiner Funktion als Bezirkspolitiker (Die Partei) damit auch auf die Politik zugehen.

