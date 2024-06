Neue Hochbeete für Heißener Kita

Die Mitarbeiter haben vor Ort mitgeholfen. 2.000 Euro gabs obendrauf. Auf dem Außengelände der Kita stehen jetzt sieben Hochbeete. Hier können die Kinder lernen, wie man Obst und Gemüse anbaut und wie es geerntet wird. Bei der Aktion "Westenergie aktiv vor Ort" können sich Mitarbeiter in ihrer Freizeit engagieren. Private Projekte können einen Zuschuss für Materialkosten bekommen. In den letzten 15 Jahren konnten so 12.000 ehrenamtliche Projekte im Versorgungsbereich des Unternehmens unterstützt werden.