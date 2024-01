Neue E-Wagen für Mülheimer Schüler

Die Ruhrbahn passt erneut ab heute (8.1.) ihr E-Wagen-Angebot bei uns in Mülheim an. Die Fahrten für den Schülerverkehr waren nach der großen Fahrplanumstellung nach den Sommerferien stark in der Kritik.

© Martin Möller / Funke Foto Services (Symbolfoto)