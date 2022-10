Neue Beleuchtung spart viel Strom

Die Innenbeleuchtung im Festsaal ist jetzt komplett auf LED umgerüstet und seit Ende September in Betrieb. Die Mammutaufgabe war die Außenbeleuchtung. Sie stammte in Teilen noch aus den 1950er-Jahren. Starkregen und Flut aus dem Sommer 2021 hatten ihr stark zugesetzt. Rund ein Dreivierteljahr haben die Techniker gebraucht, um alles neu und zu machen. Besonders herausfordernd war, dass die Lichttechnik sowohl modern und stromsparend als auch denkmalgerecht sein sollte. Durch Lichtfarben und Strahlrichtung gilt sie auch als deutlich insektenfreundlicher. Die Arbeiten sind seit dem 24. Oktober abgeschlossen. Durch die Unterstützung von Westenergie konnten auch schon andere Objekte in Mülheim umgerüstet werden. Dazu zählen die LED-Technik im Innenhof von Schloß Broich, Schloß Styrum und Camera Obscura.