Erfolg für Mülheimer Gymnasium bei Distanz Duell

Im Schnitt macht das 4,47 Kilometer pro Teilnehmer. Im gesamten Westenergie-Gebiet bedeutet diese Leistung Platz 3 und 1.000 Euro Preisgeld. Mit dem Event will das Unternehmen Bewegung von Kindern und Jugendlichen fördern. Ziel des Duells: In 30 Minuten pro Person durchschnittlich mehr Kilometer erlaufen als die anderen Schulen. In NRW, Niedersachen und Rheinland-Pfalz haben insgesamt rund 22.000 Kinder, 2.000 Lehrerinnen und Lehrer sowie zahlreiche Politiker an der Veranstaltung teilgenommen. Hier geht es zur Bewerbung fürs nächste Jahr.