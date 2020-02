Neue Baustelle auf der A3

In Richtung Oberhausen werden mit Einbeziehung des Standstreifens drei verengte Spuren eingerichtet. In der Mitte der Autobahn wird dann eine sogenannte Mittelstreifenüberquerung vorbereitet. Dazu werden die Leitplanken abmontiert. Das ist nötig, weil Straßen.NRW für die anstehenden Bauarbeiten eine der drei Fahrspuren Richtung Köln über die Gegenfahrbahn führen will. Die anderen zwei werden für die Arbeiten verengt. Die Änderungen Richtung Köln gelten ab dem 29. Februar. Nötig sind sie, weil Straßen.NRW auf der A3 die Betonfahrbahn zwischen Duisburg-Wedau und Kreuz Breitscheid sanieren muss.