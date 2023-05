Neue Bauarbeiten an Oppspring, in Broich und Selbeck

Betroffen ist der Bereich zwischen Oppspring und Hölterschule. Gearbeitet wird bis voraussichtlich Ende September. Zum Start der Bauarbeiten am Oppspring wird eine Ampel aufgebaut.





In Broich verlegt die medl auf Thüringer und Prinzess-Luise-Straße eine neue Fernwärmeleitung. Vor allem betroffen ist die Thüringer Straße, die teilweise vollgesperrt werden muss. Laut Versorger werden die Bauarbeiten in mehrere Abschnitte unterteilt. Die Thüringer Straße werde als Arbeitsbereich genutzt. Auch hier sollen die Arbeiten bis Ende September dauern.





Auch in Selbeck wird ab heute gebaut. Die Fahrbahndecke der Wedauerstraße wird neu gemacht. Betroffen ist hier der Bereich zwischen Weidmannsheil und Haus Nr. 47. Laut Stadt laufen die Arbeiten in drei Abschnitten. Die Straße wird für die Bauarbeiten gesperrt. Für die Anwohner soll die Zufahrt weitestgehend möglich sein. Wenn das Wetter mitspielt, sollten die Arbeiten am 23. Mai abgeschlossen sein, heißt es.