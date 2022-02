Neue Bäume für den Klimaschutz

Der Konzern Westenergie und die Stadt Mülheim beteiligen sich an der Aktion "1.000 Klimabäume für unsere Kommunen". Am Tiergehege Witthausbusch und am Kloster Saarn sind fünf Bäume gepflanzt worden.

© Stefan Arend / FUNKE Foto Services (Symbolfoto)