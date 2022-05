Neue Abschreckungswaffe für Polizei

Zunächst sind die Beamten der Hauptwachen mit den Tasern unterwegs. Die Nebenwachen in Duisburg sollen folgen. Die Anschaffung der Geräte gilt als durchaus umstritten, da bislang nicht abschließend geklärt ist, ob die elektrischen Impulse z.B. Herzrhythmusstörungen auslösen können. Mehrere Polizeibehörden haben sie im vergangenen Jahr ausführlich getestet. Das Ergebnis zeigt laut Innenministerium, dass die Waffe tatsächlich hauptsächlich zur Abschreckung dient. Bei rund 150 Taser-Einsätzen kamen die Geräte nur rund 30 Mal zum Einsatz. Bei der Polizei selbst kommen die Taser offenbar gut an. Viele Übergriffe auf Einsatzkräfte hätten so verhindert werden können.