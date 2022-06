Naturbad kürzt Öffnungszeiten

Die hat in dieser Woche begonnen. Laut Mitteilung bleibt das Bad jetzt grundsätzlich montags geschlossen. Außerdem gelten die gleichen Öffnungszeiten, wie in der Nebensaison. Zurzeit fehlen flexible Aushilfen in allen Bereichen, heißt es. Das betreffe Beckenreinigung, Wasseraufsicht und Gastronomie. Je nach Wetterlage könne es deshalb sein, dass nicht so viele Besucher wie gewohnt eingelassen werden können. Möglich seien auch lange Wartezeiten in allen Bereichen. Im schlimmsten Fall könnten der Imbiss sowie das ganze Bad auch tageweise geschlossen werden. Das Bad verspricht, täglich aktuell zu informieren.