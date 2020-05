Nasser Februar: Grundwasser hat sich erholt

Auch der April war was den Regen betrifft in diesem Jahr ungewöhnlich - und zwar ungewöhnlich trocken, so die Emschergenossenschaft. Sie hat Projekte gestartet, die solchen Extremwetterlagen entgegenwirken. Ziel ist zum Beispiel, dass weniger Niederschlag im Abwassernetz landet sondern stattdessen verdunstet und so dem natürlichen Kreislauf zurückgeführt wird.