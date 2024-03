Nächster "Club Caruso" Ende April

In dem Nebentrakt der Stadthalle werden elektronische Beats aufgelegt. Mit dabei sind APEL&GOLD (APEL only), Helen&Boys und Virage. Tickets für "Club Caruso" gibt es ab sofort im Vorverkauf für 15 € (zzgl. VVK-Gebühren) online und in der Touristinfo. Am Veranstaltungstag kostet das Ticket 20 € an der Abendkasse.