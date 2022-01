Nächster Bauabschnitt auf Oberheidstraße startet

Im Anschluss soll die neue Schotterschicht aufgebracht und die Oberfläche gepflastert werden. In dieser Zeit können Anlieger nur noch außerhalb der täglichen Arbeitszeit zu ihren Grundstücken fahren, sagt die Stadt. Anschließend wird die alte Fahrbahn zurück gebaut. Darüber will die Stadt noch einmal gesondert informieren. Die Oberheidstraße ist mittlerweile in die Jahre gekommen. Sie hat Risse und Löcher, es gibt nicht überall Geh- und Radwege und auch keine Parkplätze. Die Stadt rechnet mit Kosten von rund 1,7 Millionen Euro. Die Anwohner müssen insgesamt rund 100.000 Euro beisteuern. Die Bauarbeiten laufen seit Anfang November.