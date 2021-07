Nach und nach weniger Chlor im Wasser

Geplant ist demnach ab dem 4. August wieder komplett auf Chlor zu verzichten. Zahlreiche Kontrollmessungen hätten dem Trinkwasser aus dem Wasserwerk in Styrum eine gute Qualität bescheinigt. Die Maßnahme in den kommenden Tagen soll ebenfalls mit einer umfangreichen Messereihe überwacht werden. Das Chlor war zugesetzt worden, weil befürchtet worden war, dass durch das Hochwasser Keime ins Leitungswasser gelangen könnten. Zunächst musste auch in den Haushalten das Wasser abgekocht werden. Diese Maßnahme ist bereits vor einer Woche zurückgenommen worden.