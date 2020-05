Nach möglichen Schüssen in Holthausen: Mann in U-Haft

Am Sonntagabend hatten mehrere Zeugen Knallgeräusche in einem Haus in Holthausen gemeldet. Die Polizei nahm daraufhin drei Männer und eine Frau mit zur Wache, um sie zu befragen. Außerdem fanden die Beamten auf dem Grundstück Drogen, Bargeld und eine Revolver-Attrappe mit einer scharfen Patrone. Ob wirklich geschossen wurde, ist noch unklar.

Schusswaffe und Elektroschocker gefunden

Gestern Nachmittag hat die Polizei dann ein weiteres Objekt in Mülheim und zwei Wohnungen Essen durchsucht. Dort waren mehrere Kilogramm Drogen und Bargeld im vierstelligen Bereich. Außerdem fand die Polizei einen Elektroschocker und eine Schusswaffe - und hat zwei Fahrzeuge beschlagnahmt. Die Ermittlungen laufen weiter.