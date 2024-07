Hinweise zu Schüssen auf Auto gesucht

Nach mehreren Schüssen auf ein Auto in Duisburg sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. Das Auto war voll besetzt, als ein Unbekannter in der Nacht zu Montag auf einem Parkplatz in Duisburg-Ruhrort mehrfach auf das Auto geschossen hat. Die Polizei hat scharfe Munition sichergestellt und ermittelt jetzt wegen versuchter Tötung.

© zef art - stock.adobe.com