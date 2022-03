MWB weitet Sponsoring aus

Bereits zuvor war die Wohnungsbaugenossenschaft als Sponsorin des SV Rot-Weiss Mülheim aufgetreten. Der Verein bekommt laut Mitteilung so auch mehr finanziellen Spielraum. Der SV möchte das zusätzliche Geld für die Nachwuchsförderung einsetzen. Mittel- und langfristig wolle man eine Top-Adresse in Mülheim werden. Die MWB möchte außerdem unter anderem in diesem Sommer ein Jugend-Fußballcamp unterstützen. Die Vereinbarung gilt zunächst bis 2024. Danach will man sich abstimmen, ob das Sponsoring in dieser Form fortgesetzt wird.