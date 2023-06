MWB stellt Chronik zum Jubiläum vor

Unterdessen hat die MWB in den letzten Jahren die eigene Geschichte aufarbeiten lassen. Übernommen hat das der Mülheimer Historiker Dr. Thomas Emons. Im Mittelpunkt stand dabei die Aufarbeitung der Nazi-Zeit und die damit verbundene Frage, ob die Genossenschaft Zwangsarbeiter eingesetzt hat, heißt es. Im Ergebnis steht, dass die MWB nicht mehr und nicht weniger in die nationalsozialistische Vergangenheit verwickelt war als vergleichbare Unternehmen. Zwangsarbeiter beschäftigte sie wohl nicht, aber bei den von ihr beauftragten Betrieben wird das mit großer Wahrscheinlichkeit der Fall gewesen sein, sagt der Forscher. Die Chronik über die Anfänge der MWB, über zwei Weltkriege hinweg, den Wiederaufbau, neue Ideen der 1960er und 1970er Jahre bis hin in die aktuelle Zeit gibt es nun gedruckt als Chronik. Wir stellen sie hier auch zum Download bereit.

MWB Chronik (mwb-chronik-125-jahre_web.pdf) 125 Jahre MWB als Chronik