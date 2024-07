Mutmaßlicher Mörder touchiert Autos in Oberhausen

Das meldet die Polizei Gelsenkirchen gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Essen. In Gelsenkirchen-Schalke ist heute Vormittag eine 20-jährige Frau durch mehrere Messerstiche getötet worden. Nachbarn hatten einen Streit gehört und gegen Viertel vor 11 die Polizei alarmiert. Nach ersten Ermittlungen gilt der 30-jährige Ehemann als dringend tatverdächtig, so die Polizei. Der Verdächtige ist mit einem dunklen Opel-Astra nach Oberhausen geflüchtet. Gegen 11 Uhr soll er an der Kreuzung Mellinghofer Straße/Falkensteinstraße an einer Ampel mehrere Autos touchiert haben und ist dann weitergefahren. Gegen 13 Uhr konnte das Auto in Belgien gestoppt und der Mann festgenommen werden. Die Polizei hat eine Mordkommission gebildet, sichert jetzt Spuren und sucht Zeugen der Tat.