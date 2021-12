Ermittlungen zum Tötungsdelikt in Styrum

Der 35-Jährige gelte als dringend tatverdächtig. Zwei mutmaßliche Tatwaffen (Küchenmesser) konnten in der Wohnung der Frau gefunden und sichergestellt werden. Die Ermittler der Mordkommission werten weiterhin Spuren und Zeugenaussagen zu den Hintergründen der Tat aus, heißt es in der Erklärung. Gestern Morgen war eine 68-Jährige leblos in ihrer Wohnung in der Ulan-Becker-Straße gefunden worden. Der verdächtige Sohn wurde in der Nähe festgenommen. Zuvor hatte sich eine Zeugin gemeldet. Sie hätte einen blutverschmierten Mann am Küchenfenster einer Wohnung gesehen.