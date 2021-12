Zeugin alarmiert Polizei nach Tötungsdelikt

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nach einem möglichen Tötungsdelikt in Styrum. Heute Morgen war eine 68-Jährige leblos in ihrer Wohnung in der Ulan-Becker-Straße gefunden worden. Ein 35-Jähriger wurde in der Nähe festgenommen.

