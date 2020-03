Mutmaßliche Betrüger wollten Wohnungen desinfizieren

Die Polizei rät: Wir sollten skeptisch sein, wenn uns jemand zum Beispiel an der Haustür seine Arbeit anbietet. Das gelte für mutmaßliche Mitarbeiter vom Gesundheitsamt. In Mülheimkonnte ein Trickbetrug so gerade noch gestoppt werden.Da hatte sich ein Mann als Sohn einer älteren Frauausgegeben und Geld gefordert. Der Betrug flog auf, alsdie Frau ihren echten Sohn angerufen hat.