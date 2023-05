Musikschule feiert am Samstag Jubiläum

Von 12 Uhr bis 18 Uhr gibt es Konzerte, Führungen durch die Musikschule, es können Instrumente ausprobiert werden und vieles mehr. Die Musikschule hat ein breitgefächertes Angebot. Es musizieren bereits die Jüngsten in Eltern-Kind-Gruppen. Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden individuell im Instrumentalunterricht gefördert und spielen in Ensembles - vom kleinen Streicherspielkreis bis hin zum großen Sinfonieorchester. Auch Bands proben in der Musikschule.