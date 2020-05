Mülheimerin überführt Betrüger

In Mülheim hat eine Frau drei Betrüger überführt. Das sagt die Polizei. Die Betrüger hatten die Frau am Mittwoch angerufen und sich als Polizisten ausgegeben. Die 77-Jährige ging bewusst auf die Fragen ein und sagte, dass sie viele tausend Euro in der Küche habe.

