Mülheimer Tag der Blutspende am 7. August

Wegen Corona kann er allerdings nicht im Foyer der Sparkasse am Berliner Platz laufen. Die Aktion zieht in diesem Jahr in die innogy Sporthalle. Dort gibt es mehr Platz, um Corona-Regeln wie den Mindestabstand einzuhalten, sagt das DRK. Wer Blut spenden möchte, sollte vorher online einen Termin ausmachen, damit es keine Warteschlangen gibt. Einen Link dazu gibt es hier. Spender bekommen hinterher ein Lunchpaket zum Mitnehmen. Das Rahmenprogramm muss wegen Corona leider ausfallen.