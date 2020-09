Mülheimer stecken Corona-Krise bislang gut weg

Den Mitarbeitern geht es vor allem darum, die Gefühlslage der Menschen in der Stadt während der Corona-Pandemie zu analysieren, um dann gezielt darauf eingehen zu können. Dafür werden zum Beispiel Internetkommentare bei facebook ausgewertet. Mit den Ergebnissen arbeitet der Krisenstab. Er kann mit ihrer Hilfe bei seinen Entscheidungen besser auf die Sorgen und Ängste von uns Mülheimern eingehen. Das "Psychoziale Krisenmanagement" hat außerdem geholfen, in der ganzen Stadt Beratungsstellen, Ämter, Seelsorge und Freiwillige besser zu vernetzen. So kann jeder, der unter der Corona-Krise leidet, das passende Hilfsangebot finden.