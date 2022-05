Mülheimer Künstler spenden für Geflüchtete

„Dieses Engagement ist absolut keine Selbstverständlichkeit, gerade in Pandemiezeiten, wo den Künstlern selbst die Einnahmemöglichkeiten weggebrochen sind“, heißt es aus unserem Rathaus. Das Geld der Künstler soll helfen, die Aufenthaltsqualität in den städtischen Flüchtlingsunterkünften weiter zu verbessern und den Geflüchteten so das Ankommen in Mülheim zu erleichtern.