Mülheimer Impfzentrum öffnet am Dienstag

Am Dienstag (9.1.) geht das Mülheimer Impfzentrum an den Start. Im Gebäude auf dem ehemaligen Tengelmann-Gelände an der Wissollstraße in Speldorf sind die ersten 140 Corona-Impfungen geplant, heißt es von der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein. Mülheimer, die über 80 Jahre alt sind und noch Zuhause leben, haben dafür feste Termine bekommen.

© Stadt Mülheim