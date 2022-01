Mülheimer Bilanz zum Emscher-Umbau

Im Zuges des Emscher-Umbaus hat die Emschergenossenschaft in Mülheim bislang 17 Millionen Euro investiert. Das Geld fließt in den Borbecker Mühlenbach an der Stadtgrenze zu Essen-Frohnhausen.

© Kerstin Kokoska/ FUNKE Foto Services (Symbolfoto)