"Mülheim räumt auf" bricht Rekord

Insgesamt sind so etwa 2,5 Tonnen Abfall zusammengekommen. Den hat die MEG in Säcken an über 65 Sammelplätzen abgeholt. Auch die Kleinsten haben schon fleißig mitgeholfen. Denn es haben sich über 30 Schulen und über 20 Kindertageseinrichtungen beteiligt. Aber auch Vereine, Firmen, Gruppen und Einzelpersonen haben mitgeholfen, die Stadt sauber zu machen. Die Aktion „Mülheim räumt auf“ hat eine lange Tradition, denn es gibt sie seit 18 Jahren bei uns in der Stadt.