Freiwillige sammeln am Ruhrufer Müll

Wer hilft heute und morgen noch beim Müllsammeln nach dem Hochwasser? Jetzt am Wochenende (31.7./1.8.) läuft eine große Aufräumaktion am Ruhrufer in der Innenstadt, in den Styrumer Ruhraufen, in Saarn und in Mintard. Da hat das Hochwasser jede Menge Müll angespült, sagt der Verein "4330hilft". Er hat die Aufräumaktion organisiert.

© Maurizio Gambarini/FUNKE Foto Services