Letzter Anmeldetag zum Ruhr-CleanUp

Sie schließen sich einer größeren Initiative an, die am selben Tag auch am Rhein und an verschiedenen Nebenflüssen von der Schweiz bis in die Niederlande Ufergebiete saubermacht. In Mülheim sollen zwischen 10 und 13 Uhr Gruppen zu je zehn Personen unterwegs sein - unter anderem in den Saarner und in den Styrumer Ruhrauen, am Leinpfad und in der MüGa. Es werden Karten mit Routen verteilt. Der Rotaract Club stellt die Gruppenleiter, die MEG Handschuhe und Müllsäcke für die Teilnehmer.

Parallel hat auch die DLRG Bezirksjugend in Mülheim am 11. September ein Ruhr-CleanUp organisiert. Hier kann man alle Aufräumaktionen aufrufen und sich dafür anmelden.