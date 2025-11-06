Mülheim produziert mehr Müll

Diese Zahlen umfassen alle Arten von Abfall: Hausmüll, Sperrmüll, Wertstoffe, Sondermüll, Biomüll und sogar Bauschutt. Von 2022 auf 2023 war die Abfallmenge in Mülheim noch gesunken. Der positive Trend konnte jedoch nicht fortgesetzt werden. Verglichen mit anderen Städten in NRW produzieren wir in Mülheim weiterhin relativ viel Müll. Die Pro-Kopf-Müllmenge in Mülheim liegt etwa 47 Kilogramm über dem NRW-Durchschnitt. Hinzu kommt, dass die Müllgebühren in Mülheim überdurchschnittlich hoch sind.





Auch landesweit ist die Müllmenge gestiegen. Spitzenreiter beim Müllaufkommen ist Bottrop: Dort produziert jeder Einwohner über 70 Kilogramm mehr Müll als in Mülheim. Am anderen Ende der Skala liegt der Kreis Herford, in dem pro Kopf über 120 Kilogramm weniger Abfall anfällt als in Mülheim.