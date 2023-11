Mülheim macht aus Vorlesetag eine ganze Woche

Anlass ist der bundesweite Vorlesetag am 17.11. In Mülheim läuft drumherum schon seit vielen Jahren eine ganze Vorlesewoche. Es gibt zahlreiche geschlossene Veranstaltungen in mehreren Einrichtungen und auch viele öffentliche Events. Hier gibt es das ganze Programm. Koordiniert wird alles durch das Mülheimer Netzwerk Literacy. Die Vorlesewoche läuft bis zum 21. November.