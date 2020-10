Mülheim ist jetzt Risikogebiet

Die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen haben bei uns in der Stadt den Grenzwert von 50 überschritten. Die sogenannte Inzidenz liegt bei 59,8. Das heißt, dass in Mülheim jetzt strengere Corona-Regeln gelten - unter anderem was Teilnehmerzahlen für private Feiern wie Hochzeiten angeht, Öffnungszeiten von Kneipen und Restaurants und die Anzahl von Besuchern bei Veranstaltungen. Wie es bei uns weitergeht, darüber berät gerade der Krisenstab. Die einzigen beiden Regionen im Ruhrgebiet, die noch nicht zu den Hotspots zählen, sind Bottrop und Oberhausen. Die Inzidenz in Oberhausen liegt aber auch schon bei 34, die in Bottrop aktuell noch bei 17.