Mülheim gönnt sich fünf Dezernenten

Damit wird die Stadtverwaltung in Zukunft vom Oberbürgermeister und fünf, statt nur vier Dezernenten geleitet. Das hat der Rat so entschieden. Damit sind wir für die gewachsenen Aufgaben gut gerüstet, sagt Oberbürgermeister Buchholz. Wir tragen der Tatsache Rechnung, dass wir in den kommenden Jahren nicht nur, aber auch wegen der Folgen der Corona-Pandemie vor großen Herausforderungen stehen - zum Beispiel bei der Weiterentwicklung des Gesundheitsamts zur Verbesserung des Schutzes bei zukünftigen Pandemien oder mit dem Bereich "Soziales", der sich mit den Arbeitsmarktfolgen von Corona auseinandersetzen muss. In diesem Jahr kostet die zusätzliche Dezernenten-Stelle kein extra Geld. Das liegt daran, dass eine Dezernenten Stelle sowieso eingeplant war, bislang aber nicht besetzt wurde. Die zur Verfügung stehenden Mittel reichen deswegen für den Rest des Jahres auch für zwei Beigeordnetenstellen. Teurer wird es für die Stadt Mülheim dann erst ab 2022.