Mülheim erhält Förderung in Höhe von 10.000 Euro

Das Modellprojekt läuft aktuell an der Gemeinschaftsgrundschule am Dichterviertel und an der Gemeinschaftsgrundschule Brüder Grimm. Insgesamt werden in diesem Jahr neben Mülheim zwölf weitere Preisträger ausgezeichnet. Gefördert werden etwa Konzepte, die durch Vernetzung von Ämtern, freien Künstlerinnen und Künstlern sowie Kultur-, Jugend- und Bildungseinrichtungen an der Qualität ihrer kulturellen Bildungslandschaften arbeiten.