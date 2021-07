Mülheim: Einwohnerzahl gesunken

Gründe für das Minus bei den Einwohnern gibt es mehrere. Zum Beispiel gab es in Mülheim mehr Sterbefälle als Geburten. Außerdem sind mehr Menschen aus Mülheim weg- als neue hier hingezogen.

Vor längerer Zeit hatten die Landesstatistiker schon ausgerechnet, dass Mülheim in den nächsten 20 Jahren weiter schrumpfen wird. Sie rechnen bis 2040 mit rund 2.500 Menschen weniger - ein Minus bei der Bevölkerungsentwicklung von 1,5 Prozent (Stand von 2019). Ursache sind auf lange Sicht vor allem die sinkende Zahl an Geburten und die steigende Zahl an Todesfällen.