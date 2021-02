Mülheim bekommt ein eigenes Glasfasernetz

Der Bund fördert den Breitbandausbau mit rund 12 Millionen Euro. Mülheim muss die gleiche Summe an Fördergeldern jetzt noch mal beim Land NRW beantragen. Das sollte aber mit dem Bundesbescheid kein Problem mehr sein, heißt es. Wir rechnen mit einer schnellen Zusage. Das Geld von Bund und Land ist nötig. Bereiche, die sich privatwirtschaftlich nicht rechnen, werden sonst einfach nicht ans Glasfasernetz angeschlossen. Dass das jetzt doch passiert, darum kümmert sich Mülheims Energieversorger medl. Die Stadt hat das Unternehmen als Partner für das Projekt mit an Bord geholt. Die medl will die Ausbaupläne in den nächsten viereinhalb Jahren umsetzen, in der Zeit 150 Kilometer Glasfaserkabel verlegen und das Netz dann später selbst betreiben.