Fernwärme: medl baut in der Friedrichstraße

Betroffen ist der Abschnitt bis in die Kreuzung Wertgasse hinein. Die Straße wird aufgerissen und dafür halbseitig gesperrt. Die medl geht davon aus, dass die Arbeiten bis Ende Mai laufen werden. Zusätzlich laufen seit Samstag Arbeiten der Ruhrbahn an der Haltestelle Stadtmitte. In diesem Zusammenhang ist auch die Leineweberstraße gesperrt.