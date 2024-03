MSS: Anmeldungen für Ferienprogramm laufen

Die Angebote in Heißen, Styrum und Stadtmitte richten sich an Kinder zwischen 11 und 14 Jahren. An dem Footballcamp können bereits Kinder von 8 bis 12 Jahren teilnehmen, teilt die Stadt mit.

Sportwoche in Heißen

Die erste Woche der Osterferien vom 25. bis zum 28. März 2024 gestaltet das Team vom Jugendprogramm TrendSport unter dem Motto „Teste deinen Trendsport“ in Mülheim-Heißen. 25 Kinder und Jugendliche von 11 bis 14 Jahren können an der Sportwoche teilnehmen. In den Räumlichkeiten der Sporthalle Kleiststraße und dem Außenbereich wird das abwechslungsreiche und außergewöhnliche Sportprogram von 9 bis 16 Uhr stattfinden. Die Kinder können sich unter Anleitung von ausgebildeten Übungsleitungen in neuen Sportarten ausprobieren. Insbesondere Trendsportarten können in Workshops getestet werden. Auf dem Programm stehen beispielsweise Sportarten wie Parkour, Fußball, American Football und Basketball. Im Teilnahmebetrag von 75 Euro sind auch ein tägliches Mittagessen und ausreichend Wasser inklusive.

Sportwoche Styrum

Unter dem Motto „Sport vielfältig erleben“ wird im Sportpark Styrum in der zweiten Osterwoche vom 2. bis 5. April 2024 jeweils von 9 bis 16 Uhr eine Sportwoche angeboten. Dieses Angebot richtet sich an alle Kinder im Alter von 11 bis 14 Jahren. An den vier Tagen erwartet die Teilnehmenden ein abwechslungsreiches Sportprogramm mit täglich zwei angeleiteten Workshops, zum Beispiel in den Sportarten Thaiboxen, Akrobatik, Armwrestling, Basketball und Fußball. Neben den Workshops wird es auch Zeiten geben, in denen die Teilnehmenden eigene Sportspiele vorschlagen und ausprobieren können.Der Sportpark Styrum bietet den Kindern eine überdachte Freilufthalle, eine Parkouranlage, zwei Beachvolleyballfelder, einen Streetball Court, einen Ninja Run und vieles mehr. Dies sind die besten Voraussetzungen für die Mädchen und Jungen, um sportlich aktiv zu sein, sich auszupowern und Neues kennenzulernen. Bei schlechtem Wetter besteht zudem die Möglichkeit, auf die Sporthalle Von-der-Tann-Straße auszuweichen. Im Teilnahmebetrag von 75 Euro sind auch ein tägliches Mittagessen und ausreichend Wasser inklusive.

American Football Feriencamp

In der zweiten Osterwoche, vom 2. bis 5. April 2024, findet das „American Footballcamp“ auf der Sportanlage an der Südstraße statt. Mit Rückblick auf den letzten Super Bowl, wo die Kansas City Chiefs das Spiel gegen die San Francisco 49ers knapp für sich entscheiden konnten, freut sich der Mülheimer SportService erneut darauf, mit dem 1. AFC Mülheim Shamrocks e.V. zu kooperieren. Das Camp richtet sich an Mädchen und Jungen im Alter von 8 bis 12 Jahren, die Lust haben, den coolen Teamsport American Football aus den USA hautnah kennenzulernen. Die Teilnehmenden lernen unter Anleitung der Football-Trainer*innen des Vereins zum Beispiel, wie man einen Football richtig wirft, fängt und wie das Spiel funktioniert. Weder Vorerfahrungen noch eine Footballausrüstung sind für die Teilnahme notwendig. Das Camp findet an den vier Tagen jeweils von 10 bis 16 Uhr statt. Bei schlechtem Wetter steht die Turnhalle Oberstraße zur Verfügung. Im Teilnahmebeitrag von 60 Euro ist die Verpflegung enthalten.

Alle Kurse sind über diesen Link buchbar: https://partner.venuzle.de/muelheimer-sportservice/courses/

Weitere Informationen und Anmeldung:

Jennifer Freiberger, Mülheimer SportService

Tel.: 0208/455-5209

Mail: Jennifer.Freiberger@muelheim-ruhr.de